Знищено понад 200 дронів та майже півсотні окупантів: яка ситуація на Таврійському напрямку

Минулої доби, 31 січня, українські військовослужбовці на Таврійському напрямку знищили понад 400 російських окупантів і величезну кількість військової техніки. Про це повідомили у пресслужбі Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.



«Всього в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» ворог завдав 33 авіаударів, 1 ракетний удар, провів 38 бойових зіткнень і здійснив 1066 артобстрілів. Загальні втрати ворога в живій силі становили 403 особи», — йдеться у повідомленні.



У відомстві розповіли про загальні втрати росіян. Так, загальні втрати загарбників в озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 39 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 3 танки, 6 ББМ, 9 артсистем, 2 РСЗВ, 1 СПГ (АГС), 13 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 3 склади боєприпасів ворога. Нейтралізовано або знищено 233 БпЛА різних типів.



У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» додали, що Сили оборони минулої доби відбили 12 атак окупантів у районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.



На Мар'їнському напрямі українські воїни продовжують стримувати супротивника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 10 атак.



На Шахтарському напрямку українські військові відбили атаку окупантів на південь від Золотої Ниви Донецької області.



Нагадаємо, російські війська просунулися на схід від Івановського (на захід від Бахмута). Також вони нещодавно підтвердили настання на південний захід від Донецька під час відновлення механізованих атак у цьому районі. Позиційні бої тривали на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки, Георгіївки та Перемоги.