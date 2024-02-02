Армія РФ «впустила» авіабомбу на окуповане Зимогір'я

Російський літак «впустив» ще одну авіабомбу — цього разу в тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області, яке розташоване на відстані трохи більше як 20 км від Алчевська. Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.



Зазначається, що 1 лютого у місті Зимогір'я Луганської області на вулиці Пархоменко знайшли боєприпас, ймовірно, ФАБ-500.



Жителів вулиці евакуювали. Огляд та вивіз боєприпасу проходитиме сьогодні, 2 лютого, повідомляють джерела ASTRA. Раніше, 8 січня, російська армія скинула на тимчасово окуповане Рубіжне авіаційну бомбу ФАБ-250. Наступного дня бомбу знешкодили та вивезли.



Також літаки РФ впустили дві авіабомби ФАБ-250 на території Білгородської області, мешканців прилеглих сіл евакуювали.



До того ж у Павлівському районі Краснодарського краю місцеві жителі повідомили про падіння ракети Х-101. Своєю чергою британська розвідка нарахувала п'ять випадків, коли військові РФ «скидали» бомби на російські або окуповані населені пункти.