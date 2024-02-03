В окупованому Лисичанську заявили про обстріл пекарні: відомо про 8 загиблих та 10 поранених

Наслідки обстрілу у Лисичанську. Фото: окупаційна адміністрація міста

Окупаційна адміністрація Лисичанська в Луганській області заявила про обстріл пекарні, внаслідок чого багато загиблих та поранених.



Зазначається, що обстріл стався близько 14:30 за московським часом (13:30 за Києвом). Внаслідок удару обрушилася двоповерхова будівля пекарні, повідомляє МНС РФ. Рятувальники проводять розбір завалів.



Станом на вечір «МОЗ» угруповання «ЛНР» повідомив про 8 загиблих і 10 поранених у Лисичанську.



Також повідомляється, що рятувальники виявили під завалами приблизно ще 10 людей. Серед них також є загиблі.



Окупаційна влада звинуватила в обстрілі ЗСУ. Українська сторона поки що цю заяву не коментувала.