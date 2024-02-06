Щодня по Донецькій області окупанти завдають до 2,5 тисячі ударів — Філашкін

Від 1500 до 2500 ударів щодня російські війська завдають Донецької області. Про це журналістам Reuters розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



На його думку, окупант досі прагне захопити весь регіон.



«Ворог намагається знищити об'єкти критичної інфраструктури, щоб людям було складно залишатися в регіоні взимку», — сказав Філашкін.



Авдіївка — об'єкт масованої російської атаки з жовтня минулого року — знищено на 95-98%.



«Лише за останній місяць ворог скинув близько 200 керованих авіабомб на Авдіївку. Вони її повністю знищують», — зазначив він.



Місцева влада заявляє, що кількість цивільних в Авдіївці скоротилася — їх менш ніж тисяча людей.



Вадим Філашкін каже, що благає тих, хто залишився, виїхати заради власної безпеки. Після того, як керована авіабомба нещодавно потрапила в житловий будинок у прифронтовому містечку Нью-Йорк, знадобилося 10 днів, щоб вручну розібрати руїни та знайти тіла п'ятьох мешканців, оскільки обстріл був надто інтенсивним, щоб підвезти техніку.