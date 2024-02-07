В Росії горить завод, що випускає балістичні ракети та ядерні компоненти

У Росії під Іжевськом стався вибух на заводі. Як заявили в диспетчерській службі рятувальної служби, детонація відбулася «під час випробувань ракетних двигунів».



Вибух пролунав у районі полігону Воткінського машинобудівного заводу в селі Ягул, за 12 км від Іжевська.



Після детонації на заводі почалася сильна пожежа.



Крім цивільної продукції, завод випускає артилерійські ракети, у тому числі балістичні ракети стратегічного призначення для комплексів «Тополь-М» та «Іскандер». Наприкінці 2023 року Воткінський завод опублікував 19 держконтрактів з виробництва компонентів ядерних озброєнь.



Також там виготовляють обладнання для нафтової та газової промисловості. Цей завод знаходиться у списку санкцій України, Сполучених Штатів Америки, Японії та Швейцарії. Також проти нього запровадив санкції Європейський Союз.