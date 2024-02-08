Понад 5 тисяч сімей у Донецькій області повернули електрику

На Донеччині відновлюють електрику. Фото: ДПЕК Донецькі електромережі

Понад 5 тисяч сімей на Донеччині знову з електрикою, відновити його допомогли співробітники «ДТЕК Донецькі електромережі». Про це написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За минулу добу фахівці відновили електропостачання до 16 населених пунктів області, а це 5348 сімей. Сьогодні в області працюють понад 70 бригад енергетиків, готових оперативно реагувати на всі виклики», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, в Донецькій області енергетики повернули електрику до 294 населених пунктів протягом січня.