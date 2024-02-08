Новий пакет санкцій ЄС проти РФ стосуватиметься 55 компаній та понад 60 фізосіб, - Bloomberg

Нові обмеження стосуватимуться окремих осіб та фірм, які займаються виробництвом зброї та постачанням ключових технологій та електроніки для озброєння, яке використовує армія РФ. Про це пише Bloomberg.

Пропозиції, що вимагають підтримки всіх країн-членів ЄС до їх прийняття, також будуть направлені на судноплавні компанії, які забезпечують транспортування та логістику для перевезення боєприпасів із Північної Кореї до Росії.

При цьому, як зазначає видання, списки компаній та осіб можуть змінитися, перш ніж вони будуть узгоджені державами-членами.