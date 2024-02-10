Російські окупанти підібралися до Часів Яру — DeepState

Російські війська зайняли лісовий масив на південь від Богданівки, підібравшись впритул до хребта, на якому розташовується Часів Яр Донецької області. Як повідомляють аналітики DeepState, окупанти розпочали нову хвилю наступальних дій, перегрупувавши свої сили. У хід йдуть накопичені жива сила та техніка.



«Знову повертаємось до проблеми побудови інженерно-фортифікаційних споруд. Місцевість Часів Яру дає можливість зробити їх потужними та неприступними, але історія з підготовкою до оборони знову бажає кращого. Зараз противник намагатиметься зайти на висоту, а Силам оборони важливо їх стримати і не дати цього зробити», — дійшли висновку аналітики.



Вони зазначають, що окупантів на цій ділянці стає дедалі більше.