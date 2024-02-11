На Дніпропетровщині внаслідок падіння уламків сталася пожежа, є постраждалий

На Дніпропетровщині внаслідок падіння уламків сталася пожежа. Фото: Микола Лукашук

У ніч проти 11 лютого російська армія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Над Дніпровським районом сили ППО збили два російські дрони, одна людина отримала поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.



«Через падіння уламків сталася пожежа. Постраждав 39-річний чоловік, поранення не тяжкі, лікуватиметься вдома», — написав він.



За інформацією Лукашука, за ніч окупанти тричі обстріляли з артилерії Нікопольщину. Випустили близько десятка снарядів.



Крім того, били по Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджено два приватні будинки, газопровід та паркани.



Нагадаємо, російські окупанти запустили Україною 45 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 40 із них.