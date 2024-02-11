  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

На Дніпропетровщині внаслідок падіння уламків сталася пожежа, є постраждалий

11 лютого 2024, 09:49

На Дніпропетровщині внаслідок падіння уламків сталася пожежа, є постраждалий

На Дніпропетровщині внаслідок падіння уламків сталася пожежа. Фото: Микола Лукашук На Дніпропетровщині внаслідок падіння уламків сталася пожежа. Фото: Микола Лукашук

У ніч проти 11 лютого російська армія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Над Дніпровським районом сили ППО збили два російські дрони, одна людина отримала поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Через падіння уламків сталася пожежа. Постраждав 39-річний чоловік, поранення не тяжкі, лікуватиметься вдома», — написав він.

За інформацією Лукашука, за ніч окупанти тричі обстріляли з артилерії Нікопольщину. Випустили близько десятка снарядів.

Крім того, били по Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджено два приватні будинки, газопровід та паркани.

Нагадаємо, російські окупанти запустили Україною 45 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 40 із них.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Микола Лукашук
Місця
Дніпропетровська область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:11
Головне за день: «Чиновників ЛНР» затримано в окупації. Росії підбирається до Часів Яру
19:47
Новини окупації: У Лисичанську вбито голову «МНС ЛНР». У Соловйова вимагають відплати за зламану парту у Маріуполі
17:02
Високопосадовців «ЛНР» затримано в окупації
10:44
Неповнолітні на пілоні: В окупованому Луганську проводять перевірку
23:29
Головне за день: Окупанти розстріляли військових ЗСУ. Європол знайшов українських дітей у РФ
23:10
Головне за день. Заміна керівництва ЗСУ. Авдіївка залишається основною ділянкою фронту
14:22
Британська розвідка назвала Авдіївку пріоритетним для РФ напрямом на фронті
11:48
Російські війська намагаються прорватися до Часового Яру
10:55
Минулої доби Донецька область сім разів зазнавала російських обстрілів
09:59
Внаслідок російського удару по Селидовому загинула жінка-сторож, 7 жителів поранено
08:00
Українська ППО за ніч знищила 11 «Шахедів»
07:37
Вночі росіяни обстріляли Селидове, під завалами знаходиться сторож — МВА
23:10
Головне – за день. «ДНР» відправила до колонії 33 військовополонених
20:00
«ДНР»: За день в окупації поранено 6 людей
12:50
У Маріуполі повідомили про заміновані школи, дітей та вчителів відправили додому
11:58
Майже всю комунальну техніку в Новомосковську знищено через російську атаку
11:25
Партизани виявили місце розміщення військової техніки росіян в окупованій Горлівці
09:45
Зранку росіяни обстріляли Харків, постраждала жінка
08:35
ППО України знищила 12 ударних російських БПЛА з 15 — Генштаб
23:07
Головне – за день. «ДНР» не вистачає вчителів. У Маріуполі збираються знести Будинок зв'язку
усі новини
10:46
РФ за добу 12 разів обстріляла Донеччину: Новогродівка потрапила під ракетний удар, а Гірник атакували «Ураганами»
09:49
На Дніпропетровщині внаслідок падіння уламків сталася пожежа, є постраждалий
09:23
Нічна атака по Україні: сили ППО збили 40 з 45 дронів-камікадзе
23:11
Головне за день: «Чиновників ЛНР» затримано в окупації. Росії підбирається до Часів Яру
20:21
Зеленський призначив заступників головкому ЗСУ та начальника Генштабу
19:47
Новини окупації: У Лисичанську вбито голову «МНС ЛНР». У Соловйова вимагають відплати за зламану парту у Маріуполі
17:02
Високопосадовців «ЛНР» затримано в окупації
16:29
В районі КПП «Довжанський» зіткнулися 5 авто, серед загиблих — дитина
14:18
Пенсіонерам-переселенцям потрібно пройти ідентифікацію до 31 березня: як це зробити
13:20
Через російські обстріли знеструмлено Торецьк Донецької області
12:00
Російські окупанти підібралися до Часів Яру — DeepState
11:08
На Донеччині тривають російські обстріли, доба минула без жертв
10:44
Неповнолітні на пілоні: В окупованому Луганську проводять перевірку
09:42
Обстріли Херсонської та Одеської областей: 1 особа загинула, 9 — поранені
08:58
Росія вдарила по Харкову безпілотниками: серед семи загиблих – троє дітей
08:30
Фронт: Найбільше атак окупанта — в районі Авдіївки
23:29
Головне за день: Окупанти розстріляли військових ЗСУ. Європол знайшов українських дітей у РФ
22:00
Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ
21:30
РФ здійснила 815 хімічних атак з початку повномасштабної війни
20:26
Ключове завдання головкому Сирського — аудит військових
усі новини
ВІДЕО
Новини окупації: У Лисичанську вбито голову «МНС ЛНР». У Соловйова вимагають відплати за зламану парту у Маріуполі Новини окупації: У Лисичанську вбито голову «МНС ЛНР». У Соловйова вимагають відплати за зламану парту у Маріуполі
10 лютого, 19:47
Прикордонники ліквідували окупантів у Луганській області. Фото: кадр із відео Прикордонники ліквідували 11 окупантів у Луганській області
09 лютого, 16:59
Поліцейські «Білі ангели» та українські військові затримали російського окупанта під Авдіївкою. Фото: поліція Під Авдіївкою правоохоронці та військові затримали пораненого окупанта
09 лютого, 13:59
Окупанти вбивають того, хто здався в полон. Фото: кадр із відео «Полонених не брати!»: Окупанти розстріляли українських військових під Кліщіївкою
09 лютого, 13:44
Росіяни атакували безпілотниками Харківську область у ніч проти 9 лютого. Фото: Олег Синєгубов РФ ніч дронами вдарили по Харківщині: спалахнула пожежа, постраждав чоловік
09 лютого, 08:59
Обстріл Херсона окупантами. Фото: кадр із відео Окупанти здійснили 60 обстрілів по території Херсонської області, троє людей поранено
08 лютого, 10:41

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама