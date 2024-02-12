У російському Ставрополі горіла військова частина

У російському Ставрополі сталася пожежа на території військової частини сьогодні, 12 лютого. Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.



Як зазначається, на першому поверсі будинку №2 на вулиці Артема сталося займання. За цією адресою знаходиться в/ч 35181.



Мер міста Іван Ульянченко підтвердив факт пожежі. За його словами, постраждалих немає, причиною займання могло стати коротке замикання в одному з кабінетів.



Станом на 9:22 загоряння локалізували.



Нагадаємо, в Росії під Іжевськом 7 лютого стався вибух на заводі. Як заявили в диспетчерській службі рятувальної служби, детонація відбулася «під час випробувань ракетних двигунів».