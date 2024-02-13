Окупанти 18 разів обстрілювали населені пункти Донбасу минулої доби

Населені пункти Донбасу знову обстріляли. Фото: Донецька ОВА

Протягом минулої доби російські окупаційні війська 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це повідомив уранці 13 лютого голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено два будинки.

Покровський район. Авдіївка зазнала кількох авіабомбових ударів та масованих обстрілів. У Мар'їнській громаді обстріляно Красногорівку, Костянтинівку та Парасковіївку. У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гострому, під вогнем Курахівка.

Краматорський район. Лиманська громада зазнала 9 обстрілів, обстріляно околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. Росіяни скинули керовану авіабомбу на Нью-Йорк — поранили одну людину, пошкодили 17 приватних будинків, дитсадок та багатоповерхівку. Також у Торецькій громаді пошкоджено будинок у Петрівці. У Часовоярській громаді пошкоджено чотири приватні будинки, три багатоповерхівки та два нежитлові приміщення. У Сіверську обстріляно п'ять вулиць.

За добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донбасу. З лінії фронту евакуйовано 80 осіб, зокрема 16 дітей, йдеться у повідомленні.