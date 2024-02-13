Ситуація на схід від Часового Яру для ЗСУ погіршується — Deep State

Окупанти продовжують наступати на Годинник Яр. Фото: Deep State.

Ситуація для українських військових на схід від міста в операційній зоні між Богданівкою та Івановським продовжує погіршуватися. Про це пише український військовий портал Deep State.

Як зазначають аналітики, причина успіху росіян - застосування ними скидів та fpv-дронів.

«Ворог силами повітрянодесантних військ намагається вийти на хребет. Між цим хребтом і низовиною перепад висоти майже 100 метрів. Одна з причин такого успіху – масове застосування ворогом скидів та fpv-дронів. Вони просто виносять ними позиції Сил Оборони, завдаючи тяжких втрат пораненими і, на жаль, загиблими», — йдеться у повідомленні.

Як пише портал, далі, після атаки дронів, заходять штурмові групи з їхніми десантниками, які мають відповідну підготовку.

Крім того, великою проблемою для ЗСУ є погано розвинена інфраструктура фортифікаційних споруд.

«Не може вирита перпендикулярно фронту ямка стати якісним захистом. Тим більше, дерево та плівка від усього не врятує. Якщо біля Берхівки та Хромового ще можна зрозуміти інженерну проблему, то на підступах до Часового Яру якось виглядає дивним», — повідомляє портал.