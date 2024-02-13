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Війська РФ перерізали важливу для ЗСУ дорогу в Авдіївці — Deep State

13 лютого 2024, 21:51

Війська РФ перерізали важливу для ЗСУ дорогу в Авдіївці — Deep State

Російські війська перерізали в Авдіївці Індустріальний проспект — важливу дорогу для Збройних сил України, яка веде до коксохімічного заводу та на захід. Про це свідчить карта українського проекту Deep State, оновлена ввечері 13 лютого.

 

Як зазначає Deep State, індустріальний проспект є основною артерією, через яку постачався авдіївський гарнізон ЗСУ — він веде до коксохіму, а звідти на Ластівчине та Орлівку.

Проте на південь є ще одна асфальтована дорога, яка веде з авдіївського мікрорайону «Хімік» до селища Північне. Але через близькість російських позицій вона небезпечніша.

Також у розпорядженні українських бійців є ґрунтові дороги, проте в них може застрягти техніка через бездоріжжя.

«Ситуація в Авдіївці щодня погіршується. Логістика сьогодні знаходиться повністю під вогневим контролем ворога, внаслідок чого заїзд та виїзд у місто це лотерея. Слід приймати рішення, які насамперед збережуть найцінніше — життя бійців, і не перетворювати Авдіївку на чергову "фортецю" з піснями та віршами», — вважають автори DeepState.

Крім того, російські війська змогли просунутися на південній околиці Авдіївки. Там вони продовжують спроби оточити колишню базу ППО Зеніт.

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