Сирський та Умеров поговорили з командувачем військ НАТО в Європі та озвучили пріоритети ЗСУ

Головком ЗСУ Сирський та голова Міноборони України Померів. Фото: Рустем Умеров

Міністр оборони Рустем Умеров разом із головкомом ЗСУ Олександром Сирським провели розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі. Про це повідомляє Рустем Умеров у своєму Фейсбуку. Чітка та предметна розмова.

"Обговорили наші військові плани на 2024 рік", – написав міністр.

Головком Сирський у розмові озвучив пріоритети, серед них є: оптимізація структури ЗСУ; покращення якості підготовки наших військових; доукомплектування наявних бригад та створення нових; забезпечення регулярних потреб у зброї та техніці.

Крім того, окремо обговорили постійне збільшення коштів РЕБ, щоб протистояти загрозі російських дронів.

"Ще одна важлива тема – забезпечення ротації бійців на фронті. Попереду – багато роботи та рішень, необхідних для нашої перемоги", – написав Умеров.