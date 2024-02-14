Єдина дорога з Авдіївки постійно обстрілюється росіянами, ситуація дуже складна — Філашкін

Єдиний евакуаційний маршрут з Авдіївки повністю прострілюється російськими окупантами. Станом на 14 лютого у місті залишається понад 900 осіб. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Та дорога, яка вела до міста, вона прострілюється ворогом повністю. Наразі у місті перебувають 926 осіб. Люди виїжджають самостійно — по 3-4 особи щодня. Обстановка дуже складна», — зазначив він.



Філашкін уточнив, що в Авдіївці є резерви гуманітарної допомоги, води та медикаментів.



Щодо ситуації на фронті, то, за словами голови ОВА, російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони та захопити місто в найкоротші терміни. Втім, Сили оборони стримують росіян у всіх напрямках.



Нагадаємо, 14 лютого Сили оборони України спалили колону російської техніки біля Авдіївки.