Удар РФ по Львову: вибуховою хвилею вибито вікна у будинках, троє людей постраждали

Внаслідок ранкової ракетної атаки по Львову постраждали троє людей. Є «приліт» в об'єкт інфраструктури, у будинках вибиті вікна. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



«Під час ранкової атаки по Львову постраждали двоє людей. Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани», — написав він.



Козицький пізніше додав, що ще одного чоловіка госпіталізували, у нього гематома надбрівної ділянки.



За даними ОВА, зафіксовано влучення в об'єкт інфраструктури. Наразі триває пожежа.



Крім того, у 16 житлових будинках на Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч.



Також під час ранкової атаки ракета влучила у землю, неподалік житлових будинків на вулиці Науковій. Пошкоджено вікна у п'яти- та дев'ятиповерхівках, де живуть люди, та вікна у центрі зайнятості.



Нагадаємо, вранці 15 лютого у Львові зафіксовано приліт ракети в межах міста.