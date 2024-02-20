Російський добровольчий корпус розробляв план втечі Навальної в Україну

РДК планував втечу Навального з колонії та переправлення його в Україну. Ілюстрація: РДК

Представники Російського добровольчого корпусу заявили , що розробляли план втечі Олексія Навального. Операцію з визволення Навального назвали «Грудень». Навального хотіли «відбити» від конвою дорогою до ВК-3 в Ямало-Ненецькому окрузі силами групи РДК, а потім вирушити на прикордонну територію з Україною.

Як зазначають у Корпусі, «заходи безпеки, вжиті ФСВП та ФСБ для запобігання подібним сценаріям, виявилися досить дієвими». У результаті етапування опозиціонера почалося раптово, і група РДК не встигла.

Пізніше, коли у грудні Олексія доставили до ВК-3, Російський добровольчий корпус почав розробляти план втечі вже звідти.

Представники РДК опублікували дані та фотографії, які вони отримали під час підготовки. Серед них фото Навального з особистої справи.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії "Полярний вовк" у селищі Харп (Росія).

Раніше повідомлялося, що Російський добровольчий корпус (РДК) опублікував фото, де вказали, що 18 січня розвідгрупа корпусу провела засідку на транспорт противника у Суземському районі Брянської області.

У листопаді минулого року РДК взяв на себе відповідальність за вбивство підполковника ФСБ у Брянській області.