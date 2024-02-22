РФ вдарила по Кураховому: є «приліт» по підприємству, дев`ять цивільних постраждали

РФ вдарила по Кураховому. Фото: прокуратура

Сьогодні вранці, 22 лютого, окупаційна армія РФ обстріляла Курахове. Внаслідок атаки дев'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



«22 лютого о 10:10 ворог обстріляв м. Курахове з використанням КАБ-250. Від авіаудару по території підприємства отримали поранення дев'ять співробітників — двоє з них — жінки та семеро чоловіків віком від 31 до 54 років», — йдеться у повідомленні.



Усіх постраждалих доставили до лікарні. У поранених діагностовано закриті черепно-мозкові травми, забиті місця та струс головного мозку.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Сьогодні раніше повідомлялося, що війська РФ завдали удару по прифронтовій ТЕС у Донецькій області, внаслідок чого є постраждалі.



Також ми писали, що внаслідок нічної атаки по Добропіллі Донецької області в ніч на 21 лютого російські дрони «Шахед» влучили у дві будівлі гуртожитку, в яких мешкали вимушені переселенці. Житель постраждалого гуртожитку Михайло розповів «Новинам Донбасу», що атака сталася вночі, коли люди вже спали.