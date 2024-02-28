У центрі Варшави зґвалтували українку, перехожі не реагували — Fakt

Серед білого дня у центрі Варшави зґвалтували українку, перехожі залишились байдужими. Фото: newspix.pl

У центрі Варшави жорстоко зґвалтували дівчину, а перехожі, котрі бачили злочин, ніяк не реагували. Про це повідомляє польське видання Fakt.

Зазначається, що інцидент стався 25 лютого. Журналісти видання стверджують, що жертвою нападника стала молода українка віком близько 20 років. Вона поверталася вранці до своєї квартири, і її став переслідувати підозрілий чоловік.

«Він, мабуть, стежив за нею, тому що на камерах видно, що він довго йшов за нею слідом», — йдеться у публікації.

Біля під'їзду зловмисник витяг ножа, схопив дівчину і потяг до в'їзної брами, а потім почав душити і зривати з неї одяг. Це все тривало кілька хвилин, після чого чоловік закрився з дівчиною у будівлі, де й зґвалтував.

Після цього ґвалтівник залишив дівчину на сходах перед брамою і пішов, а її речі розкидав на вулиці.

Польські журналісти отримали доступ до відеозаписів, які є у розпорядженні власників будинку, і побачили, як під час жорстокого зґвалтування люди проходили повз них і не реагували.

Зрештою, відреагував лише охоронець, який йшов на роботу в ранкову зміну. Він побачив роздягнену дівчину на сходах і зателефонував у поліцію та швидку.

Дівчину у тяжкому стані відвезли до лікарні, а підозрюваного затримали за кілька годин після злочину.

Повідомляється, що ґвалтівникові загрожує довічне ув'язнення.