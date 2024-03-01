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У Білгородській області РФ через атаку дронів пошкоджено «Панцир-С1», поранено двох окупантів

01 березня 2024, 08:25

У Білгородській області РФ через атаку дронів пошкоджено «Панцир-С1», поранено двох окупантів

Білгородську область 29 лютого РФ атакували безпілотники. Внаслідок їх вибуху пошкоджено ЗРПК «Панцер-С1», також двоє російських окупантів постраждали. Про це повідомляє Astra.

Як зазначається, чотири безпілотники атакували територію в районі села Головчине у Грайворонському районі опівдні 29 лютого. Дрони вибухнули, внаслідок чого пошкодження зазнав російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».



Відомо, що поранення отримали двоє військовослужбовців МО РФ, цивільні не постраждали.

Раніше ми писали, що в Російській Федерації 29 лютого працювала протиповітряна оборона, оскільки було чути вибухи. Міністерство оборони країни повідомило про знищення нібито одного безпілотника.

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