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У Києві та Москві висловилися з приводу можливості домовитися завершити війну у 2022 році

01 березня 2024, 16:57

У Києві та Москві висловилися з приводу можливості домовитися завершити війну у 2022 році

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував можливість домовитися з Москвою навесні 2022 року. Він навів низку аргументів, чому варіантів щодо «мирної угоди» не було.

Подоляк запропонував використати логіку та повторно оцінити відомі факти.

Він зазначив, що Росія масштабно зайшла до України і масово вбила громадян з метою захопити території, переформатувати державу, пряму та опосередковану окупацію.

Радник голови ВП наголосив, що на першому та наступних етапах переговорів (Білорусь/Туреччина) РФ ультимативно вимагала віддати їй вже окуповані території та юридично від них відмовитися.

«Відмовитися від своєї суб'єктності (невступ до альянсів, відмова від культурної та інформаційної ідентичності), відмова від власної армії. Ці умови були незмінними. Де тут можна прочитати пропозицію "миру", а не безумовної капітуляції?», — запитує Подоляк.

Він також зазначив, що після тактичних поразок у північних областях України та втечі з Київської області розкрилися масові факти геноцидних практик РФ та справжніх намірів в Україні. Що остаточно унеможливило будь-які контакти з РФ.

«Висновок простий. Жодних реальних можливостей домовитися не було. Умови капітуляції РФ не змінювала. Україна категорично ніколи цих умов не приймала», — наголосив Подоляк.

Радник глави ВП повідомив, що і сьогодні РФ хоче знищити Україну, але «шукає можливості виторгувати собі оперативну паузу, аби закінчити мілітаризацію, розширити мобілізацію та на наступному етапі масштабувати бойові дії».

Водночас він поставив питання доцільності обговорення цього питання в умовах російської позиції щодо капітуляції України та спроб видати це як щось нове.

У свою чергу, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів на запитання кореспондента «Газети.Ru», чи готова Росія була вивести війська з території Херсонської та Запорізької областей за підсумками мирних переговорів з Україною навесні 2022 року. Як заявив Пєсков, на той час були «інші умови на землі», але погодженого тексту мирної угоди Кремль публікувати не планує.

«Єдине, що я можу сказати, що у березні 2022 року були одні умови на землі. Сьогодні інші умови та інший юридичний статус усіх територій, що стали регіонами Російської Федерації, записано в Конституції нашої країни. Це єдине, що можу сказати. Загалом, так, справді, був узгоджений текст, але ми не хотіли б його публікувати. Текст і весь переговорний процес було припинено за рішенням української сторони щодо команди, отриманої з Великобританії», — сказав Пєсков.

Нагадаємо, американське видання The Wall Street Journal опублікувало умови мирної угоди України з РФ — майже узгодженої, але так і не підписаної. Серед них було обговорено заборону для України приєднуватися до військових блоків, у тому числі до НАТО, заборону на ввезення іноземної зброї. Російська мова мала б використовуватися нарівні з українською в офіційній сфері.

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