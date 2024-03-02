Вже 7 загиблих в Одесі: з-під завалів будинку дістали тіла мами з дитиною

В Одесі рятувальники дістали тіла мами із тримісячною дитиною. Фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок влучання російського дрону у житловий будинок в Одесі минулої ночі зросла до семи людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



Він зазначив, що рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною.



«Емоції, які не передати словами. Мої співчуття родичам загиблих… Вже семеро осіб загинуло внаслідок нічного російського удару по багатоповерхівці», — зазначив він.



Клименко додав, що пошуково-рятувальна операція «не зупинялася ні на хвилину і продовжуватиметься, доки не переконаємося, що більше нікого під завалами немає».



Раніше повідомлялося про 8 поранених, з яких одна дитина.