На Лимано-Куп'янському напрямі росіяни створюють загороджувальні загони — Синьогубів

На Лимано-Купянському напрямі окупанти настільки деморалізовані, що військове керівництво ворожої армії створює загороджувальні загони.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, із сотні тисяч зосереджених ворожих військових штурмовиків – близько 40 тисяч. Інші - забезпечення та логістика.

І саме ці 40 тисяч постійно потрібно поповнювати, адже втрати у них величезні. Ворог настільки у деморалізованому стані, що російське військове керівництво на місцях вдається до практики загороджувальних загонів», - розповів Синегубов.