Внаслідок атаки БПЛА у Білгородській області постраждав чоловік

Сьогодні, 7 березня, Білгородську область РФ вкотре атакував БПЛА, відомо, що одна людина отримала поранення. Про це повідомив губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков.



За його словами, околиця села Наумовка «зазнала атаки ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе».



Гладков зазначив, що внаслідок падіння дрону з подальшою детонацією поранення отримав мирний житель — у чоловіка осколкові поранення черевної порожнини.



Раніше ми писали, що 6 березня дрон атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат ім. А.В. Варичева у Залізногірську Курської області. Внаслідок «прильоту» сталося загоряння.