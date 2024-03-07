У британській розвідці розповіли, яке місто росіяни спробують окупувати

Російські військові в лютому поточного року зуміли захопити Авдіївку, тепер вони сподіваються окупувати Часів Яр, яке знаходиться на Бахмутському напрямку. У розвідці Міністерства оборони Британії повідомили, чи зможуть ЗС РФ взяти місто.



У розвідці впевнені, що метою росіян є Часів Яр, яке розташовано приблизно за 5 км від лінії фронту.



Своєю чергою експерти зазначають, що навіть попри деякі поступові тактичні успіхи, вкрай малоймовірно, що російські війська нині здатні спробувати провести повномасштабний наступ на це місто.



Крім того, війська РФ продовжують активні дії щодо розширення контролю біля міста Бахмут на сході України.



«Російські війська продовжили атаки з метою розширення контролю довкола міста Бахмут на сході України, яке Росія захопила у травні 2023 року. Їхні сили просунулися, щоб зайняти східні частини села Іванівське та атакують українські позиції у Богданівці», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми публікували матеріал — Росіяни наступають на Годинник Яр — чим загрожує окупація міста.