В ОВА розповіли, скільки жертв росіян на Донеччині за добу

Російські окупанти минулої доби, 10 березня, атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок атак троє людей загинули, а 12 цивільних отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 10 березня росіяни вбили 3 мешканців Донецької області: 2 у Добропіллі та 1 у Часовому Яру», — йдеться у повідомленні.





Крім того, за словами глави регіону, ще 12 людей в області за добу отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1882 особи, ще 4695 – травмовано. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що у Харкові внаслідок російської атаки із застосуванням ударних дронів 11 березня був приліт на території Слобідського району міста та було пошкоджено житлові будівлі. З'явилося відео з місця події, де працюють екстрені служби ліквідації наслідків.