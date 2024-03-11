На Донеччині росіяни атакували три райони: десятки пошкоджених будинків

Росіяни вдарили по Донеччині. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ протягом доби 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під атаку потрапили три райони регіону, внаслідок чого є жертви та пошкодження. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Георгіївка і Побєда. У Добропіллі внаслідок атаки шахедів загинули дві людини. У Мирнограді поранено 12 людей, пошкоджено щонайменше 17 багатоповерхівок. У Птичому Новогродівської громади пошкоджено 2 будинки.



Краматорський район. У Тернах Лиманської громади повторно пошкоджено школу. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.



Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 2 будинки, ще 2 — у Неліпівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків; 1 будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади.



Раніше ми писали, що окупанти минулої доби, 10 березня, атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок атак троє людей загинули, а 12 цивільних отримали поранення.