Рятувальники опублікували фото з місць ударів російських ракет в Одесі, повідомляється про двадцятьох поранених

Рятувальники опублікували фотографії із місць прильотів російських ракет в Одесі. Фото: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала фото із місць ударів російських ракет. Повідомляється, що внаслідок ракетного удару по Одещині було пошкоджено цивільну інфраструктуру, травмувалися 20 осіб, з яких п'ять — рятувальники.

У той же час офіційні чиновники підтвердили загибель фельдшера екстреної служби медичної допомоги та рятувальника ДСНС через атаку окупантів.

На місці працюють усі екстрені служби, надається допомога постраждалим. Рух транспорту тимчасово обмежений.

Нагадаємо, сьогодні вдень в Одесі пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі у телеграм-каналах повідомляли про «приліт» у курортну зону міста. Очевидці бачили на вулицях у районі обстрілу поранених людей та багато розбитих машин.