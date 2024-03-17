Екснардеп Геннадій Москаль помер у віці 73 років

Помер Геннадій Москаль. Фото: УНІАН

Сьогодні, 17 березня, не стало колишнього українського політика Геннадія Москаля, йому було 73 роки. Причиною смерті стала хвороба. Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький.



«Після тяжкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна пам'ять. Співчуття сім'ї. Він обіймав багато державних посад, був справжнім патріотом та людиною талановитою», — зазначив Княжицький.



Своєю чергою смерть Москаля прокоментував Олексій Гончаренко.



«Сьогодні вранці помер Геннадій Москаль. Вічна пам'ять», — написав він у соцмережах.



Довідка



Геннадій Москаль народився у селі Задубрівка Чернівецької області у сім'ї службовців. Закінчив Чернівецький технікум залізничного транспорту. Пізніше - вищу школу та Академію МВС СРСР (1984 року). Кандидат юридичних наук. 1975-го він почав працювати в органах внутрішніх справ. Вислужився від простого інспектора до генерал-лейтенанта міліції.



Восени 2007 року Москаль на дострокових парламентських виборах став народним депутатом України від блоку Наша Україна – Народна самооборона. З грудня 2012 р. – народний депутат України VII скликання від партії Батьківщина (№32 у виборчому списку).



З 2015 до 2019 року Геннадій Москаль обіймав посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації.