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Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву: п`ять постраждалих

17 березня 2024, 15:31

Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву: п`ять постраждалих

Окупаційні війська РФ сьогодні, 17 березня, вдарили ракетами по Миколаєву. Внаслідок атаки п'ятеро людей постраждали. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Був приліт по Миколаєву. З місця що прилетіло по Одесі. І повторний пуск такий же», — написав він.

За словами Кіма, росіяни завдали удару балістичним озброєнням.

Спочатку було відомо про 2 постраждалих, проте станом на 14:55 число зросло до 5.

Раніше ми писали, що внаслідок двох ракетних ударів по Одесі загинуло 20 людей, понад 70 поранено. Серед загиблих — фельдшер і співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Існують втрати серед особового складу Нацполіції.

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