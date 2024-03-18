Четверо загинули, тринадцять постраждали в аварії маршрутки, що прямувала з Дніпра до Слов'янська

На Дніпропетровщині перекинулася маршрутка сполученням Дніпро — Слов'янськ. Загинуло четверо людей, ще 12 поранено. Фото: Нацполіція

На Дніпропетровщині в неділю, 17 березня, на трасі Дніпро — Павлоград сталася ДТП з маршруткою. Внаслідок аварії загинули четверо людей, також постраждали 12 пасажирів. Про це повідомили у Національній поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що смертельна ДТП сталася під Новомосковськом біля села Піщанка близько 12:20. Як розповіли в поліції, внаслідок аварії загинули четверо людей, ще 12 пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеня.

За попередніми даними, маршрутка Mercedes-Вenz Sprinter здійснювала рейс Дніпро — Слов'янськ, і 61-річний водій «Спринтера» не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини. Автобус перекинувся.

За фактом смертельної ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу.