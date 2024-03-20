F-16 буде зосереджено на захисті України своєї суверенної території

На 20-му засіданні «Рамштайну» у Німеччині спікер Пентагону генерал-майор Патрік Райдер відповів на питання застосування F-16 на території України. Про це пише Радіо Свобода.



«Справді, ми тут говоримо про надання Україні унікального повітряного потенціалу, знову ж таки, який має зосередитись на захисті України своєї суверенної території всередині суверенних кордонів України. Те, на чому фокусується повітряна коаліція – це забезпечення України підготовкою, яка потрібна їй для управління цими літаками. І, нарешті, як ви кажете, доставкою F-16 в Україну», - заявив Райдер.



Нагадаємо, влітку цього року 12 українських пілотів, які пройшли 10-місячне навчання у Данії, Великій Британії та США, будуть готові до польотів на винищувачах F-16.



Раніше міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що пріоритетними темами під час ювілейного засідання Контактної групи з питань оборони України стали боєприпаси, системи ППО, винищувачі F-16 та дрони.