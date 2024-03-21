На території Лиманської громади росіяни знищили понад 10 тисяч гектарів лісу

Російські окупанти на території Лиманської громади Донецької області знищили понад 10 тисяч гектарів лісу. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За словами глави регіону, неможливо точно підрахувати, скільки всього росіяни випалили лісів.



«Попри активні бойові дії, ми продовжуємо відновлювати ліси. На території Дробишевського лісництва ДП «Лиманське лісове господарство» Національного природного парку «Святі гори» після часткового розмінування територій силами представників громадськості та органів влади було висаджено близько 10 тисяч садженців сосни звичайної», — зазначив він.



Філашкін додав, що у 2024 році на Донеччині планується відновити близько 100 гектарів лісу в національному парку «Святі гори».



Зазначимо, що «Новини Донбасу» публікували матеріал – «Війна губить ліс: 80% дерев Національного парку на Донеччині знищено».