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У московському аеропорту Шереметьєво пасажирка принесла бомбу

24 березня 2024, 14:45

У московському аеропорту Шереметьєво пасажирка принесла бомбу

Сьогодні, 24 березня, у російському аеропорту Шереметьєво пасажирка заявила, що у її рюкзаку знаходиться бомба. Про це повідомив Telegram-канал 112.

За попередніми даними, коли жінка піднялася на борт літака, що вилітає до Єревану, розповіла бортпровіднику про бомбу.

Відомо, що жінка поводиться агресивно, переміщається з місця на місце, частина пасажирів налякана. 

Рейс затримали, зараз на місці працюють екстрені служби та поліція.

Як зазначає Shot, «Боїнг 737-800» мав вилетіти о 14:30. Поки що відправлення відклали на годину.



Оновлено (14:55) Фраза жінки про вибухівку виявилася жартом, передає RT із посиланням на джерело.

«Жінка була незадоволена тим, що коли люди піднімалися на борт, стюардеса говорила з кимось телефоном. Вона й кинула фразу: «Досить розмовляти, бо бомбу в мене в рюкзаку пропустиш», — додало джерело, зазначивши, що жінку затримали і зараз допитують.

Раніше ми писали, що теракт у підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Холл» 22 березня вчинили бойовики ІДІЛ, пише пов'язане з цим терористичним угрупуванням агентство Amaq.

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