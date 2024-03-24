У московському аеропорту Шереметьєво пасажирка принесла бомбу

Сьогодні, 24 березня, у російському аеропорту Шереметьєво пасажирка заявила, що у її рюкзаку знаходиться бомба. Про це повідомив Telegram-канал 112.



За попередніми даними, коли жінка піднялася на борт літака, що вилітає до Єревану, розповіла бортпровіднику про бомбу.



Відомо, що жінка поводиться агресивно, переміщається з місця на місце, частина пасажирів налякана.



Рейс затримали, зараз на місці працюють екстрені служби та поліція.



Як зазначає Shot, «Боїнг 737-800» мав вилетіти о 14:30. Поки що відправлення відклали на годину.





Оновлено (14:55) Фраза жінки про вибухівку виявилася жартом, передає RT із посиланням на джерело.



«Жінка була незадоволена тим, що коли люди піднімалися на борт, стюардеса говорила з кимось телефоном. Вона й кинула фразу: «Досить розмовляти, бо бомбу в мене в рюкзаку пропустиш», — додало джерело, зазначивши, що жінку затримали і зараз допитують.



Раніше ми писали, що теракт у підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Холл» 22 березня вчинили бойовики ІДІЛ, пише пов'язане з цим терористичним угрупуванням агентство Amaq.