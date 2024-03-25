На Донеччині за минулу добу троє людей отримали поранення

Російські окупанти минулої доби, 24 березня, вкотре обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок атак трьох людей у регіоні травмовано. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 24 березня росіяни поранили 3 мешканців Донецької області — у Красногорівці», — написав він.





З початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 1891 особа, отримали поранення — 4737. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що окупанти 24 березня вдарили дронами-камікадзе по Одесі та області. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.