Керувавший захопленням Маріуполя та Авдіївки генерал став «Героєм Росії»

Генерал Андрій Мордвічев, який керував захопленням українських міст Маріуполь і Авдіївка, став «Героєм Росії». Фото: РІА Новини

Командувач угрупуванням «Центр» генерал-полковник Андрій Мордвічев удостоєний звання «Героя Російської Федерації». Про це повідомило джерело російського видання «Известия».



Саме під командуванням генерала Мордвічева відбувалося знищення та окупація міст Маріуполь та Авдіївка у Донецькій області.



Видання зазначає, що Мордвічев народився 1976 року в казахстанському Павлодарі. 1997-го закінчив Новосибірське вище загальновійськове командне училище, 2006-го — Загальновійськову академію Збройних сил (ЗС) РФ, а 2016-го — Військову академію Генерального штабу.



У 2008 році він брав участь у грузинсько-абхазькому конфлікті, де командував 28-ю мотострілецькою дивізією. З 2017 по 2019 рік був начальником штабу, першим заступником командувача армії Центрального військового округу (ВО), у наступні два роки обіймав посаду першого заступника командувача восьмої загальновійськової армії Південного ВО. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну кілька разів вирушав у відрядження до Сирії.



У 2022 році він був призначений на посаду заступника командувача військ Південного ВО. У 2023 році призначений на посаду командувача військ Центрального військового округу.

У березні 2022 року тодішний радник керівника Офісу президента України Олексій Аристович на брифінгу повідомив, що під час обстрілу аеродрому в Чорнобаївці під Херсоном, ймовірно, був убитий російський генерал Андрій Мордвічев.