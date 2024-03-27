На відновлення ТЕЦ-5 у Харкові знадобляться роки - Синегубів

Відновлення ТЕЦ-5 у Харкові після масованого ворожого обстрілу в ніч проти 22 березня буде тривалим процесом. На цьому наголосив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов під час брифінгу.

«Звичайно, ми маємо думати над відновленням ТЕЦ-5, але це роки. Це не завтра, не за місяць і не за два місяці. Це точно, бо руйнації дуже серйозні. І поряд із відновленням таких великих підприємств ми маємо думати про альтернативу. Низка проектів вже є, ми маємо реалізовувати їх до наступного опалювального сезону», — сказав Синегубов.

Зазначимо, що Харківська ТЕЦ-5 є однією з найбільших в Україні, здатною нести електричне навантаження до 540 МВт і покривати теплове навантаження до 1420 Гкал/год. Забезпечує електроенергією та теплом побутових, промислових та бюджетних споживачів Харкова.

Зазначимо, що атака 22 березня російських окупантів за енергетичною системою України була наймасштабнішою з початку повномасштабної війни.