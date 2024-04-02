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Кабмін виділив 3,5 мільярда на облаштування укриттів у школах та лікарнях

02 квітня 2024, 19:15

Кабмін виділив 3,5 мільярда на облаштування укриттів у школах та лікарнях

Кабінет міністрів ухвалив рішення направити до громад 3,5 млрд грн на облаштування укриттів у школах та лікарнях. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Так, за кошти, надіслані громадам у рамках державної субвенції, вже облаштовано 235 укриттів у школах.

«Цього року виділяємо ще 2,5 млрд. грн. Таким чином, плануємо створити безпечні умови для офлайн-навчання орієнтовно для 300 тис учнів.
Крім того, 1 млрд грн уряд передбачив на облаштування укриттів у лікарнях. Наша мета – гарантувати доступність, безпеку та ефективність медичних послуг для всіх українців», – додав Шмигаль.

Нагадаємо , сьогодні 2 квітня РФ атакувала навчальний заклад у Дніпрі - завдяки тому, що діти спустилися в укриття, вдалося уникнути більшої кількості жертв.

А 25 березня внаслідок російської атаки на Київ ракета впала на Академію декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука. Внаслідок цього крило, в якому знаходився спортзал академії, повністю зруйновано. Завдяки щасливому випадку вдалося уникнути трагедії з великою кількістю жертв.

 

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