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У НАТО пропонують створити п'ятирічний фонд для України на 100 млрд доларів — Bloomberg

02 квітня 2024, 20:51

У НАТО пропонують створити п'ятирічний фонд для України на 100 млрд доларів — Bloomberg

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд внесків союзників на суму 100 млрд доларів протягом п'яти років для України в рамках пакету, підписаного лідерами країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні. Про це пише Bloomberg.

За словами співрозмовника, члени Альянсу все ще обговорюють пропозицію Столтенберга та механізми розподілу внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.

У рамках пакету НАТО також може взяти на себе оперативні обов'язки очолюваної США Контактної групи оборони України, яка координує постачання зброї в Україну близько 50 країн.

Такий крок може захистити цю структуру від будь-яких політичних змін, які можуть статися після виборів президента США у листопаді.

Зазначається, що якщо союзники підтримають пропозицію Столтенберга, це означає перехід НАТО до більш активної ролі у допомозі Україні та зміна моделі поведінки військового альянсу, який раніше дистанціювався від цих зусиль, щоб уникнути потенційного втягування у війну з Росією.

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