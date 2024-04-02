Росіяни розповсюджують інформацію про «евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста». Такі вкидання - черговий фейк Росії. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

У мережі поширюють повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій України щодо проведення евакуації з Харкова та його околиць через загрозу оточення міста.

«МВС разом із Центром протидії дезінформації інформує, що зазначені публікації є ворожим інформаційним вкиданням, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні», - пишуть у міністерстві.

Як зазначають у відомстві, за допомогою таких фейків росіяни, не маючи можливості досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос серед українців.

У МВС закликали не довіряти сумнівним джерелам інформації.