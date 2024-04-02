Головне за день: Удар заводу в Татарстані. Росія накопичила понад 900 бомб

Політика



Росіяни розповсюджують інформацію про «евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста». Такі вкидання – черговий фейк Росії, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.



Понад 3,2 мільйони жителів окупованих територій України отримали російські паспорти, заявив Володимир Путін.



Україна разом із союзниками опрацьовує плани польотів безпілотників, які атакують енергооб'єкти в Росії. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє американський телеканал CNN.



Суспільство



Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років.



Володимир Путін змінив командування Чорноморського флоту. Так, командувачем призначив віце-адмірала Сергія Пінчука, адмірала Олександра Моїсеєва головнокомандувачем Військово-морським флотом та віце-адмірала Костянтина Кабанцова командувачем Північного флоту. Раніше командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова відправили у відставку після потоплення великого десантного корабля «Цезар Куніков» 14 лютого.



Бойові дії



Представник ГУР МО України Вадим Скибицький розповів про актуальний запас російських ракет великої дальності, зазначивши, що зараз противник має у своєму арсеналі близько 950 штук.



Під Авдіївкою бійці Третьої окремої штурмової бригади протягом березня завдали противнику втрати майже трьох тисяч людей.



Російська армія вдень атакувала Дніпро ракетами. Відомо про 18 постраждалих, 12 осіб госпіталізовано, серед них п'ятеро дітей.



Вранці один із БПЛА атакував нафтопереробний завод «Танеко» у Нижньокамську (Татарстан). Зазначається, що безпілотник потрапив у технологічну установку, після чого почалася пожежа. За попередніми даними, постраждали щонайменше троє людей.



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