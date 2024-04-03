Сєвєродонецьк, Красноград та Ватутіне перейменують

В Україні найближчим часом перейменують низку міст і сіл, серед яких Красноград, Сєвєродонецьк та Ватутіне. Про це повідомляє перший заступник голови Комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозінський.

За його словами, сім міст та 44 села/селища будуть перейменовані в рамках процедури деколонізації.

Серед іншого, плануються такі перейменування: Першотравенськ (Дніпропетровська область) - Шахтарське; Красноград (Харківська область) - Берестин;

Першотравневий (Харківська область) - Златополь; Первомайськ (Луганська область) - Сокологорськ; Ватутіне (Черкаська область) - Багачове; Дружба (Сумська область) - Журавське; Сєвєродонецьк (Луганська область) — Сіверскодонецьк.