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Німецькі компанії допомагають Росії будувати будинки в захопленому Маріуполі — ЗМІ

04 квітня 2024, 08:01

Німецькі компанії допомагають Росії будувати будинки в захопленому Маріуполі — ЗМІ

Німецькі компанії беруть опосередковану участь у відновленні окупованого Маріуполя, зруйнованого внаслідок російського вторгнення. Про це повідомляє німецька телепрограма Tagesschau.

Зазначається, що реконструкція окупованого міста «надзвичайно важлива» для Росії.

«У річних звітах, на сайтах компаній, на фотографіях та відео є докази того, що німецькі компанії також відіграють важливу роль у відновленні Маріуполя», — йдеться у матеріалі німецького ЗМІ.

У розслідуванні згадується роль дочірньої компанії Knauf, яка, за інформацією Tagesschau, працює виключно на російському ринку і забезпечує проект будматеріалами на замовлення Міноборони Росії. Крім того, розглядається участь фірми з Мюнстерланду WKB Systems у виробництві обладнання для будівництва пористого бетону, що використовується у Маріуполі.

Наголошується, що основним акціонером WKB Systems є бізнесмен Віктор Бударін. Компанія забезпечує своєю продукцією його російську фірму. До того ж жодна з цих компаній не перебуває під санкціями.

Зазначимо, що Knauf, до того ж, втратив завод своєї української дочірньої компанії в Соледарі Донецької області. Підприємство було повністю зруйновано внаслідок російських атак. Однак, судячи з повідомлення Tagesschau, цей факт не заважає німецькій компанії співпрацювати з Росією.

Точної кількості загиблих мирних жителів під час штурму Маріуполя не встановлено. Місто було зруйноване. Наразі російська пропаганда активно висвітлюють процес відновлення та будівництва у Маріуполі.

Раніше повідомлялося, що щонайменше три нові багатоповерхівки під іпотеку з'являться в окупованому Маріуполі. Відразу дві будівельні компанії одержали земельні ділянки під будівництво в окупованому місті. Новобудовам, зведеним на місці зруйнованих обстрілами будинків, надають нові адреси, щоб власники квартир не змогли довести право власності.

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