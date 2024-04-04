Поблизу окупованого Сєвєродонецька три доби горить ліс

У Луганській області навколо окупованого селища Смолянинове, поблизу Сєвєродонецька, вже понад три доби горить хвойний ліс. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За словами глави регіону, ні пожежники, ні влада не займаються гасінням пожежі.



«Окупаційна влада та пожежники мають інформацію про надзвичайну ситуацію, але жодних дій від них мешканці поки не дочекалися», — зазначив він.



Щодо ситуації на фронті, то Лисогор додав, що минулої доби Сили оборони відбили атаки противника біля Андріївки та Білогорівки. Удару з авіації росіяни завдали по Стельмахівці. По Невському – з мінометів та артилерії.



Раніше ми писали, що Збройні сили України завдали прицільного удару по окупованому Іловайську сьогодні вдень, 23 березня. В результаті сталося загоряння нафтопродуктів.