По Селидовому вдарили з ЗРК «С-300», а Торецьк атакували авіабомбою: поліція показала наслідки атак

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Російські окупанти минулої доби обстріляли шість населених пунктів Донеччини, зокрема, Торецьк і Селидове. Внаслідок ударів ніхто з цивільного населення не постраждав. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Росіяни по регіону били з авіації, зенітно-ракетного комплексу «С-300» та артилерії.





Пошкоджено 63 цивільні об'єкти – 39 житлових будинків, адмінбудівлі, підприємство, ресторан, магазин, торгові кіоски, господарські будівлі, гаражі, автомобілі та електромережі.





Ситуація у регіоні така:



Селидово Росія атакувала п'ятьма ракетами «С-300» — пошкодила 13 багатоквартирних та 8 приватних будинків, адмінбудівлі, підприємство.





Керованою авіабомбою «КАБ-250» окупанти поцілили по Торецьку. Зруйновано 2 багатоквартирні та 8 приватних будинків, магазин, 5 торгових кіосків, автомобіль.



Ще один «КАБ-250» війська Росії скинули на Стару Миколаївку – пошкоджено два приватні будинки, перебито електрику.



Внаслідок артилерійських обстрілів постраждало приватне житло: три будинки у Курахівці, два – у Галицинівці, ще один будинок згорів у Новоселівці Першій.



Раніше ми писали, що в результаті нічної атаки на Харків російських дронів Shahed загинули чотири людини, десять отримали поранення різного ступеня важкості.