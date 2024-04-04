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Сили ППО збили 11 дронів-камікадзе — Повітряні сили

04 квітня 2024, 09:57

Сили ППО збили 11 дронів-камікадзе — Повітряні сили

Сили ППО збили 11 БПЛА. Фото: Повітряні сили Сили ППО збили 11 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Сьогодні, 4 квітня, російська армія вдарила по території України ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 11 російських цілей. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.

«Вночі 4 квітня 2024 р. противник атакував Харківщину ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області – РФ. Усього зафіксовано пуски 20 «шахедів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 11 ударних безпілотників.

Раніше ми писали, що 4 квітня через нічну атаку на Харків російських дронів Shahed загинули чотири людини, десять отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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