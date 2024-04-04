Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки прильоту по житловому масиву Новобаварського району Харкова

Ліквідація наслідків "прильоту" по житловому масиву Новобаварського району Харкова

Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки прильоту по житловому масиву Новобаварського району Харкова після нічних ударів «шахедів». Про це написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Частина з відселених мешканців самостійно знайшла житло, для решти є можливість тимчасового розміщення. Далі відубудеться повне обстеження будівлі й усунення аварійності, перекриття даху. Потім — оцінка стану будинку та його відновлення», – зазначив Синєгубов.

Ліквідація наслідків "прильоту" по житловому масиву Новобаварського району Харкова

Ліквідація наслідків "прильоту" по житловому масиву Новобаварського району Харкова

Ліквідація наслідків "прильоту" по житловому масиву Новобаварського району Харкова

Ліквідація наслідків "прильоту" по житловому масиву Новобаварського району Харкова

Ліквідація наслідків "прильоту" по житловому масиву Новобаварського району Харкова

Ліквідація наслідків "прильоту" по житловому масиву Новобаварського району Харкова

Нагадаємо, в результаті нічної атаки на Харків російських дронів Shahed загинули чотири людини, 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, що окупанти застосували тактику «подвійних ударів».