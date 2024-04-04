Німецький чиновник домагався дітей українських біженців, загрожуючи депортацією — BILD

Німецький чиновник домагався дітей українських біженців

Земельний суд Гамбурга засудив 43-річного чиновника з Німеччини Денніса В. до восьми років ув'язнення за сексуальні домагання до українських хлопчиків 9 та 11 років та виготовляння дитячої порнографії, пише BILD.



Після початку війни в Україні німець допоміг їхній родині переїхати до Німеччини, пообіцявши стати «захисником». Однак потім він став шантажувати родину, погрожуючи депортацією.



Натомість чоловік вимагав близькості з дітьми. З березня 2022 по квітень 2023 він кілька разів приставав до дітей у своєму автомобілі й знімав це на фото. Наприклад, він просив їх зробити йому масаж.



Хлопчики відмовилися, після чого він почав писати 11-річному українцю електронні листи із погрозами.



«Вам тут більше не раді. Я маю владу депортувати тебе і твою сім'ю», — йшлося в одному з повідомлень.



На процесі чиновник визнав велику частину звинувачень, завдяки чому дітям не довелося свідчити в суді.



Російські «визволителі» на окупованих територіях України продовжують чинити сексуальне насильство щодо українських жінок, чоловіків, підлітків, людей похилого віку і навіть дітей. Що робити, якщо ви стали жертвою, читайте в матеріалі «Новини Донбасу» тут.