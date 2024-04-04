Поліцейський екіпаж «Білі ангели» на Донеччині потрапив під обстріл

На Авдіївському напрямку поліцейський екіпаж «Білі ангели» потрапив під обстріл під час евакуації. Зазначимо, що ніхто не постраждав. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Атака сталася в момент порятунку двох жінок похилого віку. За тиждень поліцейські вивезли з небезпеки 10 мешканців Очеретинської громади», — йдеться у повідомленні.



У поліції уточнили, що зараз багато людей погоджуються на евакуацію. Зокрема, серед тих, хто вирішив поїхати – Тетяна, жінка жила у селищі Бажане. Жити у населеному пункті стало нестерпно, російські окупанти зруйнували її будинок.



Крім того, із селища Очеретине виїхали 87-річна пенсіонерка із сином. Їхню вулицю загарбники накрили артилерією, жінка отримала поранення обличчя. Правоохоронці надали постраждалій медичну допомогу та доставили сім'ю у безпечніше місце.



Також «Білі ангели» евакуювали ще двох мешканок Очеретино 94 та 77 років. Напередодні ворожі снаряди вибухнули поряд із їхнім будинком.



У регіоні триває евакуація цивільного населення, поліція закликає всіх виїжджати до безпечніших регіонів України.





Раніше ми писали, що окупаційні війська вранці 4 квітня вдарили по Миколаївці Костянтинівського району Донецької області. Внаслідок атаки є постраждалий.