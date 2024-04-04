Довічне ув’язнення: оголошено вирок мешканцю Краматорська, який навів ракетний удар окупантів по «RIA PIZZA»

Вид RIA PIZZA після удару ракети Іскандер M у Краматорську 27 червня 2023 року. Фото: Новини Донбасу

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді провину мешканця Краматорська у державній зраді, який допоміг окупантам вдарити ракетним комплексом «Іскандер M» по місцевому кафе «RIA PIZZA», записавши попередньо відео у закладі.

Жителя Краматорська звинувачено у державній зраді та засуджено до довічного. Фото: Донецька обласна прокуратура

Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд встановив, що чоловіка, який працював на газотранспортному підприємстві, було завербовано для виконання завдань держави-агресора.

Засуджений колаборант, який допоміг навести ракетний удар по кафе у Краматорську. Фото: Донецька обласна прокуратура

«27 червня 2023 року до нього вчергове звернувся «начальник відділення розвідки командування МВС ДНР». Він поставив перед так званим агентом завдання щодо перевірки інформації про наявність українських військових у "RIA PIZZA" в м. Краматорську. Засуджений погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування. Записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в месенджер Telegram», — розповіли в суді.



Прокурори наголосили, щоб ніхто не помітив його інтересу до локації, всі свої дії чоловік старанно приховував від сторонніх очей.



Через деякий час після відправки записів по цьому закладу представники держави-агресора завдали удару з ОТРК «Іскандер M», внаслідок чого загинуло 13 людей та поранено 64, у тому числі діти.

Вид на кафе після "прильоту". Фото: Донецька обласна прокуратура

Вид на кафе після "прильоту". Фото: Донецька обласна прокуратура

Через два дні після атаки, «Новини Донбасу» дізнались про подробиці воєнного злочину, скоєного окупантами.



Спочатку правоохоронці припустили, що російські війська вдарили по Краматорську двома ракетами «Іскандер-К» і практично одразу затримали підозрюваного.



Нагадаємо, у Краматорську після ракетного удару РФ з'явився імпровізований меморіал біля зруйнованого кафе.



Кореспондент «Новин Донбасу» також побував на місці кафе у Краматорську, яке було зруйноване російською ракетою 27 червня.